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Рейтинг Байдена упал до показателей Второй мировой

Рейтинг Байдена упал до показателей Второй мировой

Популярность главы американского государства Джо Байдена за первые девять месяцев на посту президента Соединённых Штатов Америки пережила более стремительное падение, чем уровень поддержки любого другого лидера США со времен Второй мировой войны.

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