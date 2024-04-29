Белый дом: Украину не примут в НАТО в ближайшие несколько лет

Украина не будет принята в состав Североатлантического альянса (НАТО) в следующие несколько лет. Об этом заявил Томас Райт, помощник президента Соединенных Штатов и старший директор по стратегическому планированию в Совете национальной безопасности Белого дома.
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