2 сентября школьник из Липецкой области оказался рядом с Путиным на встрече в Калининграде

2 сентября в предыдущие годы в Липецке произошло несколько знаковых событий. Предлагаем наши читателям освежить их в памяти.
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