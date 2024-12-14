НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

54 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    !!! Фашистка Зурабишвили – преступница, судить и расстрелять – за преступления – совершённые перед своим народом и пе...Зурабишвили не пр...
  • Алексей Горшков
    А я считаю, что в плане пересмотра "от балды" созданных по результатам Первой Мировой войны её победителями государст...Османская империя...
  • Александр Ширай
    Россия выводит из Сирии свои базы, очевидно опасаясь, что они станут заложниками, подобно Приднестровью. Любые соглаш...Британия не хочет...

Темные времена: кто в действительно гробит энергетику Украины

Темные времена: кто в действительно гробит энергетику Украины

Очередная серия ударов высокоточным оружием по объектам украинской топливно-энергетической системы нанесенных в ответ на недавнюю атаку на Таганрог, осуществленную ВСУ с помощью американских ракет ATACMS, вылилась для жителей «нэзалэжной» во вполне предсказуемый результат: массовые отключения электроэнергии по всей стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх