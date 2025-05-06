Актриса Николь Кидман вышла в свет с короткой стрижкой

Голливудская актриса Николь Кидман кардинально сменила имидж. Об этом сообщает издание People. 57-летняя Николь Кидман продемонстрировала экстремально короткую стрижку на балу Met Gala, который прошел 5 мая в Институте костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке.