Кто выводит украинцев из зоны комфорта

Что ни говорите, а текущий конфликт России с НАТО на Украине проявляется во все более и более причудливом виде Источник фото: соцсети Давно уже оставив попытки нанести России военное поражение, объединенный Запад занимается тем, что пытается возбудить у россиян недовольство к собственной власти.