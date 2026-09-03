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NewsOne

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Кто выводит украинцев из зоны комфорта

Кто выводит украинцев из зоны комфорта

Что ни говорите, а текущий конфликт России с НАТО на Украине проявляется во все более и более причудливом виде Источник фото: соцсети Давно уже оставив попытки нанести России военное поражение, объединенный Запад занимается тем, что пытается возбудить у россиян недовольство к собственной власти.

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