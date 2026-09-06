Про трудовое воспитание в Российской Империи, СССР и современной России

Кое-что в СССР делали разумнее, чем сейчас. Как вы знаете, я не фанат советского строя, но всё же должен признать, что далеко не все изменения после 1991 года были к лучшему.
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