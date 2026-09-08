Север Столицы
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Север Столицы

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Современные игровые комплексы появились во дворах на севере Москвы

Современные игровые комплексы появились во дворах на севере Москвы

В районах Аэропорт и Хорошёвский стало гораздо интереснее гулять с детьми: городские службы обновили дворовые площадки, превратив их в настоящие тематические пространства.

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