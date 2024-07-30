Представители Иркутской области завоевали 21 медаль в творческих конкурсах бурятского фестиваля «Алтаргана»

На XV Международном бурятском фестивале "Алтаргана", проходящем каждые два года поочередно в разных местах - в Монголии и на территории России (в Иркутской области, Забайкальском крае и Республике Бурятия), представители творческих коллективов Иркутской области завоевали 21 медаль.