Представители Иркутской области завоевали 21 медаль в творческих конкурсах бурятского фестиваля «Алтаргана»

На XV Международном бурятском фестивале "Алтаргана", проходящем каждые два года поочередно в разных местах - в Монголии и на территории России (в Иркутской области, Забайкальском крае и Республике Бурятия), представители творческих коллективов Иркутской области завоевали 21 медаль.
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