В Котовске подвели итоги работы детско-юношеской спортивной школы №2

На еженедельном совещании с главой Котовска Алексеем Плахотниковым подвели итоги работы детско-юношеской спортивной школы №2 за 2025–2026 учебный год.
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