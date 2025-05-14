Россиянка скончалась из-за некачественного лечения в частной клинике

В Екатеринбурге разбираются в обстоятельствах смерти местной жительницы, которая, по предварительным данным, скончалась из-за некачественного оказания медицинской помощи в одной из частных клиник города, пишет «МК в Екатеринбурге» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ .