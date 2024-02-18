В Купянске ВС РФ ликвидирован подполковник военной полиции ВСУ с Волыни

Российские летчики, применив планирующие бомбы ФАБ-500, атаковали штаб украинских войск в Купянске. В результате был убит начальник Военной полиции Западного командования Вооруженных Сил Украины, подполковник Александр Смолярчук.
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