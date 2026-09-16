ВС РФ с начала месяца в кольце окружения в Харьковской области уничтожили свыше 600 военнослужащих ВСУ.
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ИДИОТЫ БЛЯ...НЕ УЖ-ТО смерть им милее..Чем жизнь и здоровье????Давно быбыли целы и накормлены...если бы здались России...а не плясали бы под дудку наглосаксов ...жертвуя своей жизнью...
Бей хохлов спасай РОССИЮ.