Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Акции Nissan дешевели на 15% - самое резкое внутридневное падение за 26 лет

Акции автопроизводителя Nissan Motor в ходе сегодняшних торгов в Токио падали на максимальную за последние 26 лет величину на фоне спекуляций о соотношении долей в рамках запланированной сделки с Honda Motor, пишет Bloomberg.

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