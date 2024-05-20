Путин ответил Украине на атаки по российским НПЗ

Президент России Владимир Путин дал сигнал, что топливно-энергетический комплекс России стабилен. Об этом говорят прошедшее совещание главы государства о развитии ТЭК и решение правительства о временном снятии ограничений на экспорт бензина, поясняют URA.
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