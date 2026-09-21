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ФНБ - эта наша «нычка»: Силуанов сообщил о 15 трлн рублей, потраченных из ФНБ с 2019 года

ФНБ - эта наша «нычка»: Силуанов сообщил о 15 трлн рублей, потраченных из ФНБ с 2019 года

С 2019 года из Фонда национального благосостояния использовали около 15 трлн рублей, из них 4 трлн направили на инвестиционные проекты.

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