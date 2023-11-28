RTX 4080 для максимальной графики: появились системные требования космической стратегии Homeworld 3Студия Blackbird Interactive опубликовала изображение с подробными системными требованиями космической стратегии в реальном времени Homeworld 3.
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