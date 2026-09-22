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ИА Регнум

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FIS убрала запрет на участие российских лыжников из ЦСКА

FIS убрала запрет на участие российских лыжников из ЦСКА

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) опубликовала обновленные критерии в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов из России и Белоруссии.

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