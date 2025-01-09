Постекоглу о 18-летних Бергвалле и Грэе после 1:0 с «Ливерпулем»: «Это кажется невероятным, но я вижу огромный прогресс. Поездка на «Энфилд» будет непростой»

Команды провели первый матч полуфинала Кубка английской лиги. «Мы сделали лишь половину дела, и поездка в Ливерпуль будет непростой, но я хочу, чтобы игроки насладились ощущением победы над чрезвычайно сильным соперником.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии