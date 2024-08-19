Сотрудницу опеки оштрафовали на 100 тыс. по делу об убийстве шестилетнего Далера

Скриншот видео В Свердловской области суд признал сотрудницу органов опеки Евгению Вознесенскую виновной в служебном подлоге и оштрафовал ее на 100 тысяч рублей, поскольку она вовремя не проверила семью шестилетнего Далера Бобиева, убитого опекуншей.