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Германия направит Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро

Германия направит Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро

www.globallookpress.com/Michael Kuenne Германия предоставит Украине новый пакет поддержки на общую сумму более 1,3 млрд евро.

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