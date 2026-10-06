Гран-при Сингапура-2026. Расписание трансляций

Гран-при Сингапура Марина-Бэй, Сингапур 9-11 октября 2026 года Расписание трансляций Пятница Практика: 11:30 ☁️ Квалификация к спринту: 15:30 ☁️ Суббота Спринт: 12:00 ️ Квалификация: 16:00 ️ Воскресенье Гонка: 15:00 ️ время московское Самый странный момент года в «Ф-1»: машины умирали еще до старта гонки! Что это было?.