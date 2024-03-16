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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрчо о «G-Drive Арене»: «Каждый матч сопоставим с НХЛ по атмосфере, всегда громко, все поддерживают. Мне нравится, что трибуны расположены близко ко льду»

31-летний форвард сборной Словакии провел более 200 матчей в НХЛ в составе «Детройта», «Чикаго», «Эдмонтона» и «Вегаса».

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