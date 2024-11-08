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Путин: говорить «я русский» может любой гражданин РФ, несмотря на национальность

Путин: говорить «я русский» может любой гражданин РФ, несмотря на национальность

Любой житель и гражданин России, независимо от национальности, может называть себя русским. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе 21-го ежегодного заседания клуба «Валдай», трансляция которого доступна на сайте мероприятия.

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