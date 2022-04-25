Юрген Клопп: «Ориги – легенда на поле и вне его, форвард мирового уровня. Очень трудно не ставить его в состав»

Юрген Клопп в восторге от Дивока Ориги. Вчера «Ливерпуль» выиграл у «Эвертона» (2:0) в рамках 34-го тура АПЛ, а 27-летний форвард забил на 85-й минуте.
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