Западные союзники приготовили Киеву подарки на День независимости. Комментарий Георгия Бовта

Президент Зеленский теперь говорит, что ему нужен не мир, а победа и восстановление границ Украины по состоянию на 1991 год, а США объявили о выделении Украине 3 млрд долларов военной помощи, которая теперь рассчитана на долгосрочную перспективу.
Президент Зеленский теперь говорит, что ему нужен не мир, а победа и восстановление границ Украины по состоянию на 1991 год, а США объявили о выделении Украине 3 млрд долларов военной помощи, которая теперь рассчитана на долгосрочную перспективу.
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