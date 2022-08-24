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Западные союзники приготовили Киеву подарки на День независимости. Комментарий Георгия Бовта

Западные союзники приготовили Киеву подарки на День независимости. Комментарий Георгия Бовта

Президент Зеленский теперь говорит, что ему нужен не мир, а победа и восстановление границ Украины по состоянию на 1991 год, а США объявили о выделении Украине 3 млрд долларов военной помощи, которая теперь рассчитана на долгосрочную перспективу.

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