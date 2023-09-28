НАТО и Украина стремительно разоряют Финляндию

В Финляндии заявили о том, что членство в НАТО и поддержка Украины обходится стране очень дорого. Действительно, после вступления в альянс расходы Хельсинки на оборонные нужды достигли рекордных значений.
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