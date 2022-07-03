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В Темрюкском районе утонула девушка: реанимация не помогла

В Темрюкском районе утонула девушка: реанимация не помогла

Спасатели вытащили на берег тонувшую девушку. Это произошло в районе базы отдыха «Кавказ». Быстро приехала реанимационная бригада, но спасти ее не удалось.

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