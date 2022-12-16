ТЦ горят ради "человейников"?: Делягин озвучил "чудовищное" решение

Михаил Делягин прокомментировал ситуацию с пожарами в крупных торговых центрах. Неужели пожары - это "чудовищное" решение и ТЦ горят ради "человейников"?За короткий промежуток времени в России сгорело сразу несколько крупных торговых центров.