Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» (4:1) высказался о пропущенном голе и игре Ламина Ямаля, который сделал ассистентский дубль.
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