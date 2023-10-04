15 тысяч участников побывали на VCON в честь 25-летнего юбилея компании

В сентябре сетевые предприниматели из более чем 50 стран мира съехались на малазийскую конференцию. Это флагманская конференция международной компании прямых продаж QNET и значимое событие для всей индустрии сетевого маркетинга.
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