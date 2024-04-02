Офицеры ВСУ готовы резать жен и детей своих солдат: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 2 апреля 2024 года Юлия СоколоваВ сердце Марьинского участка линии боевого соприкосновения развертывается драма с участием украинских морских пехотинцев, сражающихся за контроль над стратегически важным селом Новомихайловка.