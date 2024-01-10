Минобороны: ВС ударили по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове

Военные заявили об уничтожении представителей разведки и ВСУ, причастных к атаке на Белгород Пресс-служба Минобороны России Вооруженные силы России поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове: в результате ракетного удара уничтожены представители главного управления разведки (ГУР) Украины и ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны России.
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