В Тверской области полицейские рассказывают о своих героях Победы

В рамках Всероссийской акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!» старший специалист группы кадров отдела по работе с личным составом УМВД России по городу Твери старший лейтенант внутренней службы Алёна Кренёва рассказала о своём прадедушке.
В рамках Всероссийской акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!» старший специалист группы кадров отдела по работе с личным составом УМВД России по городу Твери старший лейтенант внутренней службы Алёна Кренёва рассказала о своём прадедушке.
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