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«Московская A Cappella»: пермский фолк-проект «Тропы»

«Московская A Cappella»: пермский фолк-проект «Тропы»

Музыкальный конкурс подарил много новых встречПосетить десятки площадок, стать участником тысячи событий и найти миллионы поводов влюбиться в этот город можно было в рамках музыкального конкурса «Московская A Cappella», который прошел в столице совместно с форумом-фестивалем «Территория будущего.

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