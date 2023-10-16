ЦАХАЛ: на Западном берегу Иордана задержали 20 активистов ХАМАС

На Западном берегу реки Иордан задержали 40 палестинцев, подозреваемых в связях с террористами. Из них 20 человек являлись членами палестинского движения ХАМАС, сообщил ТАСС со ссылкой на объявление Армии обороны Израиля.
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