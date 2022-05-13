Свечников сделал дубль в 6-м матче с «Бостоном», набрав «минус 2». У него 3+1 в серии

Андрей Свечников сделал дубль в 6-м матче с «Бостоном». Форвард «Каролины» забросил обе шайбы своей команды в матче с «Брюинс» (2:5, 3-3 в серии первого раунда Кубка Стэнли).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх