Венера в Овне: как не ошибиться в любви до конца февраля 2025 года Ирина ВальковаС 4 февраля Венера вошла в знак Овна, запуская необычный астрологический период, полный страсти, амбиций и неожиданных поворотов в любовной сфере.
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