Об использовании 10-дм/45 пушки обр. 1892 г. в качестве главного калибра русских броненосцев Работа над ошибкамиВ предыдущей статье я указывал, что броненосный крейсер «Адзума» защищался броней Круппа.
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Об использовании 10-дм/45 пушки обр. 1892 г. в качестве главного калибра русских броненосцев Работа над ошибкамиВ предыдущей статье я указывал, что броненосный крейсер «Адзума» защищался броней Круппа.
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