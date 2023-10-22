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Увеличение заработной платы российских военнослужащих на СВО в Украине

Увеличение заработной платы российских военнослужащих на СВО в Украине

Увеличение заработной платы российских военнослужащих на СВО в Украине Елена ВайленкоГазета «Красная звезда» сообщает о значительном увеличении заработной платы российских военнослужащих, участвующих в специальной операции на территории Украины.

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Комментарии
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Александр Фейлинг
Как всегда у нас заявляют цмфры говорят проценты, считая, видимо, что посчитать у нас уже никто не сможет. Как тот кто эту статью написал. Несоответствие  заявленных процентов и указанной цифры в 210 тыс/мес, что составляет повышение на 3%, а не на 10,5% , при которых минимальная сумма должна быть уже 225 тыс. руб/мес. Уж если что-то пишите то проверяйте о чём и что пишите. Почему у нас сейчас стало так модно врать: от президента до писак. Итог-так и не стало понятным подняли ли сумму довольствия, а если подняли , то на сколько?
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13 час.
Valeriy Shershkov
некоторым прибавили  жалование, остальным трудящимся повысили цены потребления ... таков баланс
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11 час.

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