Увеличение заработной платы российских военнослужащих на СВО в Украине

Александр Фейлинг

Как всегда у нас заявляют цмфры говорят проценты, считая, видимо, что посчитать у нас уже никто не сможет. Как тот кто эту статью написал. Несоответствие заявленных процентов и указанной цифры в 210 тыс/мес, что составляет повышение на 3%, а не на 10,5% , при которых минимальная сумма должна быть уже 225 тыс. руб/мес. Уж если что-то пишите то проверяйте о чём и что пишите. Почему у нас сейчас стало так модно врать: от президента до писак. Итог-так и не стало понятным подняли ли сумму довольствия, а если подняли , то на сколько?