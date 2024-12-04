Более 400 кг бересты вывезли с начала года из Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. С 1 января 2024 года по 4 декабря Удмуртия экспортировала 401,7 кг бересты. Также из республики отправили 6,22 кг сушеного соснового корня, сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.