Более 400 кг бересты вывезли с начала года из Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. С 1 января 2024 года по 4 декабря Удмуртия экспортировала 401,7 кг бересты. Также из республики отправили 6,22 кг сушеного соснового корня, сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
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