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Ходаковский: войска Украины, пошедшие в наступление на Урожайное, пока не имеют успеха, российская оборона действует организованно

Ходаковский: войска Украины, пошедшие в наступление на Урожайное, пока не имеют успеха, российская оборона действует организованно

Вооруженные силы Украины, пошедшие в наступление на населенный пункт Урожайное, пока не имеют успеха, российская оборона действует организованно.

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