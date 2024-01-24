Боррель поприветствовал поставки дальнобойных ракет Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украине необходимо поставлять системы запуска ракет большой дальности и иные модернизированные вооружения.
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