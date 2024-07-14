Даня Милохин попросился назад в Россию

Блогер Даня Милохин, покинувший Россию в 2022 года, признался, что хотел бы вернуться на родину. В своих соцсетях он выложил ролик, в котором при помощи Google Maps осматривает здание детского дома в Оренбурге, где он жил несколько лет.
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