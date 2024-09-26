Семь школ и несколько сотен классов отправили на карантин в Челябинской области

Почти 30 тысяч школьников переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 165 учебных заведениях Южного Урала введены противоэпидемические меры в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ.
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