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Царьград

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Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на юге Кузбасса

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на юге Кузбасса

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали около города Прокопьевска на юге Кемеровской области.Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 рядом с городом Прокопьевском на юге Кемеровской области, сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

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