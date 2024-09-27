Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на юге Кузбасса

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали около города Прокопьевска на юге Кемеровской области.Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 рядом с городом Прокопьевском на юге Кемеровской области, сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.