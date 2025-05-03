Власти Евросоюза могут уничтожить Европу, продолжая политику помощи Украине на фоне миротворческих усилий США.
В Европе заявили о самоуничтожении из-за одного решения по Украине
Комментарии
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Eduard
Слово "миротворец" вообще не в тему! Это "игра слов"кто-то в ЦРУ куражитс ад всеми придумывая словечки,которые не уместны и имеют более нормальное понятие о происходящем!
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11 час.
Eduard
Не ужели мир отупел и беззаговорочнр верит всем словам что говорят элиты? Давно доказано,что мир лживый!
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11 час.
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