В Европе заявили о самоуничтожении из-за одного решения по Украине

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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Eduard
Слово &quot;миротворец&quot; вообще не в тему! Это &quot;игра слов&quot;кто-то в ЦРУ куражитс ад всеми придумывая словечки,которые не уместны и имеют более нормальное понятие о происходящем!
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11 час.
Eduard
Не ужели мир отупел и беззаговорочнр верит всем словам что говорят элиты? Давно доказано,что мир лживый!
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11 час.
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