🚘 Где в Керчи чаще всего фиксируют ДТП Начальник отдела ГАИ УМВД России «Керченское» Алексей Леоник сообщил, что в городе наибольшее количество дорожных аварий происходят на Вокзальном шассе, улице Генерала Еременко и улице Орджоникидзе.