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test mazurok

2 подписчика

🚘 Где в Керчи чаще всего фиксируют ДТП Начальник отдела ГАИ УМВД России «Керченское» Алексей Леоник сообщил, что в городе наибольшее количество дорожных аварий происходят на Вокзальном шассе, улице Генерала Еременко и улице Орджоникидзе.

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