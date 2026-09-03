🚘 Где в Керчи чаще всего фиксируют ДТП Начальник отдела ГАИ УМВД России «Керченское» Алексей Леоник сообщил, что в городе наибольшее количество дорожных аварий происходят на Вокзальном шассе, улице Генерала Еременко и улице Орджоникидзе.
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