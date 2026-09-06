Состоятельные инвесторы предпочитают облигации и фонды денежного рынка

Доля облигаций в портфелях состоятельных клиентов достигла 47%, тогда как акции занимают лишь 23%. Инвесторы предпочитают среднесрочные ОФЗ и эмитентов с рейтингом «АА».
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