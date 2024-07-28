Патриарх Кирилл наградил Владимира Путина орденом князя Александра Невского

Встреча главы РПЦ и президента России прошла в Александро-Невской лавре в Петербурге Президент России Владимир Путин встретился сегодня с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре в Петербурге, передает пресс-служба Кремля.
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